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Губернатор Подмосковья рассказал о состоянии беженцев из Донбасса

Ирина Игнатенко

Общество
Губернатор Подмосковья рассказал о состоянии беженцев из Донбасса
Фото: mosreg.ru

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о состоянии беженцев из Донбасса, которые размещены в муниципалитетах региона.

Он отметил, что все очень переживают в эти дни, так как людям пришлось оставить свои дома, они не знают, что ждет их дальше.

— Беженцы, которые к нам приехали, не могут говорить без слез и тяжелых воспоминаний. Сегодня одна мама буквально упала в обморок от чувств и переживаний, которые она испытывает, — отметил Воробьев.

Он добавит, что многие надеются на мирное урегулирование конфликта.

Ранее в Московскую область прибыли более 1,3 тысячи беженцев, в том числе несколько сотен детей. Пункты размещения обустроили на базе детских лагерей. Людям предоставлено питание, медицинская помощь. При необходимости будет оказана помощь с поиском работы, передает портал «Подмосковье сегодня».

В понедельник, 28 февраля, порядка четырехсот ребят пошли в подмосковные школы. Ребят обеспечили необходимыми канцелярскими принадлежностями, учебниками. Новых учеников принимают учреждения в Подольске, Клину и Пушкинском округе.

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