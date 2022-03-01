Завершилось строительство автобусного парка в ТиНАО

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, поселение Краснопахорское Карта всех событий

Рабочие завершили строительство нового автобусного парка на 300 транспортных средств в Новомосковском административном округе (ТиНАО) Москвы. Об этом во вторник, 1 марта, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Новый автобусный парк построен вблизи деревни Красная Пахра в поселении Краснопахорском на территории Новой Москвы. Он рассчитан на 300 единиц общественного транспорта: 200 электробусов и 100 автобусов большого класса, — уточнил он.

Бочкарев добавил, что в автобусный парк входят склад с гаражом, контрольно-технический пункт, объекты инженерной инфраструктуры, автозаправочная станция, а также столовая, медпункт и парковка для персонала.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, на данный момент специалисты ведомства проверяют качество работ на объекте. После процедуры будет выдано разрешение на ввод в эксплуатацию, передает официальный сайт мэра Москвы.

24 февраля появилась информация о том, что автомобильная заправочная станция с торговыми объектами появится в Рязановском поселении Новомосковского административного округа.