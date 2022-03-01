Эксперт рассказала, в каких странах провести отпуск петербуржцам после закрытия Европы

Фото: Pixabay

Ведущий эксперт в сфере туризма, профессор кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС Марина Морозова рассказала, где могут провести отпуск петербуржцы после закрытия Евросоюзом воздушного пространства для России.

Она отметила, что попасть в Европу можно через третьи страны, вопрос в том, насколько комфортной будет такая поездка.

— Стамбул или Дубай есть варианты лететь, но вопрос в том, как там с российским паспортом вы будете себя чувствовать, пустят ли вас? Второй момент — абсолютно четко заблокированы у многих банков карты. Сейчас есть туристы, которым нечем расплатиться, — отметила она в комментарии «Невским новостям».

Эксперт посоветовала петербуржцам обратить внимание на восток и выбрать для отдыха ОАЭ, Катар. Открыты по-прежнему для россиян излюбленные Турция и Египет. Также можно поехать в Индию, Вьетнам.

Марина Морозова также добавила, что ОАЭ удобны и для трансфера к островам Индийского океана. Через Эмираты можно полететь на Мальдивы или в Шри-Ланку.

В свою очередь Александр Осауленко, директор ассоциации «Турпомощь» посоветовал обратить внимание на многочисленные направления внутри страны.

— Кто хочет гарантий — нужно в первую очередь обратить внимание, где еще не были на территории РФ или где были и очень понравилось, — отметил он в комментарии Nation News.

До этого стало известно, что Евросоюз закрыл воздушное пространство сообщества для России. Теперь для любых российских воздушных судов запрещаются посадка, взлет или пролет над территорией Европейского союза.