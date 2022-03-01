Климов предупредил россиян об ответственности за государственную измену

Фото: Пресс-служба Совфеда

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает ответственность для граждан, которые сознательно сотрудничают с иностранными антироссийскими центрами и наносят ущерб нацбезопасности РФ. Об этом во вторник, 1 марта, сообщил глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

По его словам, статья для таких россиян называется «Государственная измена».

Климов уточнил, что 1 марта проходит плановое заседание по защите суверенитета РФ.

— Первым вопросом рассмотрим крайне важную и очень актуальную в наши дни тему привлечения к ответственности реальных поджигателей войны с Россией, — предупредил сенатор на своей странице в Telegram.

Он подытожил, что в Уголовном кодексе предусмотрены еще две статьи для таких россиян — «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны» и «Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны».

27 февраля в Генпрокуратуре напомнили, что помощь другим государствам, если она наносит ущерб национальной безопасности РФ, влечет за собой уголовную ответственность.

По данным ведомства, оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, содержит признаки состава преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса РФ («Государственная измена»).