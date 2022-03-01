Названо имя предполагаемого отца ребенка Натальи Фриске

Фото: instagram.com/friske_natalia

В Сети появилась информация, что сестра Жанны Фриске Наталья ждет ребенка от экс-солиста группы «Турбомода» Александра Попова.

К такому предположению пользователи пришли после того, как музыкант обратился к Фриске в социальной сети, пишет Teleprogramma.pro

— Ты меня вырезала давно из своей жизни, — написал он.

Парочку связывали не только романтические, но и рабочие отношения. Несколько лет назад они выпустили совместную песню «В небо». В настоящее время их общение прекратилось. Наталья игнорирует сообщения Александра и никак не комментирует их отношения. Сам Попов ответил на вопрос, является ли он отцом будущего ребенка, следующим образом:

— Давайте дождемся в апреле рождения ребенка, это сейчас важнее всего, а отца Наташа, если сочтет нужным, сама назовет, это ее тайна, — цитирует певца KP.RU.

Фриске не намерена подключать отца ребенка к его воспитанию. Такую позицию она озвучила в разделе Stories в Instagram. По ее словам, она предпочитает оставаться одинокой, чтобы быть спокойной мамой. Она желает, чтобы ее ребенок рос в гармонии и любви и не страдал от «постоянных скандалов, криков».

Ранее Фриске рассказала о реакции своего отца на новость о ее беременности.

— Папе сказала на восьмой неделе — после того как сделала УЗИ. Пришла, говорю: «Держи, дед!». Он смотрит на результаты исследования: «Что это?». Я отвечаю: «Внук твой!». Спросил меня, мол, сердце бьется? Я сказала, что да. Папа развернулся и заплакал, — разоткровенничалась Наталья в эфире ток-шоу на НТВ.

Известно, что сестра певицы ждет девочку.

До этого беременная Фриске призналась, что дважды перенесла ЭКО.