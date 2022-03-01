Эксперт оценил, как санкции ЕС отразятся на российской авиаотрасли

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Санкционные ограничения Евросоюза практически не отразятся на российской авиаотрасли, многие компании, в том числе «Аэрофлот», обслуживают свои самолеты в Китае, также там есть завод Airbus, который осуществляет производство комплектующих. Об этом сообщил бывший специалист Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Павел Герасимов.

Эксперт пояснил, что России пока нечем заменить иностранные самолеты, но перевозчики смогут спокойно обслуживать и использовать имеющиеся. Многие авиакомпании обслуживают самолеты в Китае. Также на территории России есть несколько авиационно-учебных центров с тренажерами.

При этом он добавил, что скорее всего в ближайшее время вырастут цены на авиаперевозки, передает НСН.

ЕС принял санкции против российской авиаотрасли, которые лишают российские авиакомпании возможности использовать европейские самолеты.

До этого авиакомпании России рассказали, как будут работать в условиях санкций.После запрета Евросоюза на поставки самолетов авиакомпании России предпринимают попытки найти новых партнеров