Авиакомпании России рассказали, как будут работать в условиях санкций

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После запрета Евросоюза на поставки самолетов, авиакомпании России предпринимают попытки найти новых партнеров. Также компании пытаются сохранить часть контрактов с лизингодателями и освоить ремонт воздушных судов. Об этом рассказали эксперты и участники рынка.

Несмотря на то, что часть воздушного флота нужно будет отдать, закрытие воздушного пространства Европы не будет критичным. Это объясняется тем, что пока что открыты рейсы в Египет и Турцию.

— Примерно 80 процентов летающего в России флота принадлежит лессорам из Ирландии, семь процентов — из Кипра, по два-три процента — из Турции и с Бермудских островов, — передает газета «Известия», ссылаясь на данные источника.

Кроме этого, на сегодняшний день прорабатываются разные варианты того, как обеспечить поддержание летной годности в соответствии с требованиями производителя.

С 28 февраля «Аэрофлот» также приостановил авиарейсы по сети европейских маршрутов. Пассажирам предложили оформить возврат денежных средств. Это можно сделать по месту приобретения билета.

В этот же день стало известно, что российские туристы в европейских странах, которые закрыли воздушное пространство для РФ, будут возвращены домой транзитным путем через третьи страны, в число которых входят Турция, Египет и ОАЭ. В настоящее время туроператоры совместно с Ростуризмом решают вопрос о перевозке 400 туристов из Будапешта, 500 туристов из Болгарии и 200 туристов из Мадейры.

До этого воздушное пространство для российских самолетов закрыл ряд стран. Среди них Германия, Италия, Бельгия, Словения, Болгария, Польша, Чехия и Нидерланды.

Страны ограничивают воздушное пространство на фоне последних действий России на международной арене. 21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявило проведении специальной военной операции в Донбассе.