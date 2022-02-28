Оставшихся в Европе россиян вывезут через Ближний Восток и Турцию

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Российские туристы в европейских странах, которые закрыли воздушное пространство для РФ, будут возвращены домой транзитным путем через третьи страны, в число которых входят Турция, Египет и ОАЭ. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

По его словам, в настоящее время туроператоры совместно с Ростуризмом решают вопрос о перевозке 400 туристов из Будапешта, 500 туристов из Болгарии и 200 туристов из Мадейры.

Также некоторые россияне сейчас находятся на отдыхе в Британии, Словении и Австрии.

Горин напомнил, что открытыми для граждан РФ остаются такие направления, как Мальдивы, Таиланд, Дубай и другие, передает РИА Новости.

28 февраля стало известно, что списки граждан Российской Федерации, которые находятся в странах Европы, формируется Минтрансом, Росавиацией, Рострудом и МИД. Отмечается, что после уточнения всех необходимых провозных объемов, сформируется график.

Евросоюз принял решение о закрытии воздушного пространства сообщества для Российской Федерации. Об этом в понедельник, 28 февраля, говорится в опубликованном в понедельник Официальном журнале ЕС. Отмечается, что для любых российских воздушных судов запрещается садка, взлет или пролет над территорией Европейского союза.