Росавиация: Формируются списки россиян для возвращения из Европы

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Списки граждан Российской Федерации, которые находятся в странах Европы, формируется Минтрансом, Росавиацией, Рострудом и МИД. Это необходимо, чтобы вывезти граждан из европейских стран. Об этом сообщается в заявлении перечисленных ведомств.

Отмечается, что после уточнения всех необходимых провозных объемов, сформируется график.

— В настоящее время формируются списки граждан России, которым необходимо оказать содействие в возвращении домой, — следует из сообщения.

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