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Диетологи назвали продукты, помогающие быстрее уснуть

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетологи назвали продукты, помогающие быстрее уснуть
Фото: Pexels

Миндаль и некоторые другие продукты способствуют более быстрому засыпанию и улучшению качество сна. Об этом сообщили американские диетологи.

По их словам, такое необычное свойство миндаля обусловлено тем, что в нем содержится мелатонин, который участвует в регулировании биологических часов человека.

Исследования показывают, что употребление продуктов, богатых мелатонином, может способствовать улучшению циклов сна вашего организма, — отмечают специалисты.

Диетологи уточнили, что мелатонином и магнием также богаты грецкие орехи.

Кроме того, способствовать засыпанию могут бананы, которые содержат триптофан и мелатонин. Помочь быстро успеть могут также лавандовый и ромашковый чаи. Эти напитки действуют расслабляюще и снижают тревогу.

В список продуктов для сна эксперты включили также овсяные хлопья, вишневый сок, лосось, авокадо, яйца и киви, передает Рен ТВ.

До этого врач-физиотерапевт, заведующая физиотерапевтическим отделением Больницы имени Виноградова Ирина Климова рассказала, что использование магнийсодержащих кремов, гелей и лосьонов увеличит уровень магния в организме, а также улучшит общее самочувствие и сон.

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