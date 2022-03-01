Ключи от квартир ЖК в САО Москвы получили более тысячи владельцев второй очереди

Фото: moscow-live

Россия, Москва, Северный административный округ, район Западное Дегунино, жилой комплекс Селигер Сити Карта всех событий

С сентября 2021 года ключи от новых квартир в жилом комплексе «Селигер Сити» получили 1 073 дольщика второй очереди. Об этом во вторник, 1 марта, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

По ее словам, передача ключей завершится до конца марта 2022. В состав второй очереди входят три жилых здания. Более того, на данный момент застройщик продолжает возведение дома третьей очереди, первый этап застройки был завершен ранее.

Жилой комплекс находится в пешей доступности от станции метро и «Селигерская». Рядом с ЖК также находятся два парка, говорится на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

В прошлом году на территории Северо-Восточного административного округа Москвы (СВАО) в эксплуатацию ввели свыше 1,3 миллиона квадратных метров недвижимости. Среди сданных объектов — гимназия на 550 мест, которую построили по адресу улица Цандера, дом 3, многофункциональный комплекс «Китайский деловой центр «Парк Хуамин» на улице Вильгельма Пика и логистический центр на улице Чермянской.