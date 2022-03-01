Эксперт посоветовал блогерам вспомнить про соцсеть «ВКонтакте»

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Если события на Украине пойдут по неблагоприятному сценарию, Россия может на долгий срок остаться без западных соцсетей. Такое мнение высказал экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко.

По его словам, пока сохраняется возможность для переговорного процесса между странами, в какой-то мере соцсети будут существовать, хотя возможны перебои в работе.

По мнению Клименко, западные соцсети не будут сами отключать русскоязычных пользователей, если не поступит соответствующей команды от США.

Он посоветовал российским блогерам в сложившейся ситуации вспомнить про аккаунты «ВКонтакте».

— Главное — не нервничать. К сожалению, мы ни на что не можем повлиять. Надо расслабиться и получать удовольствие, вспомнить про аккаунты в соцсети «ВКонтакте», смотреть Rutube, — отметил Клименко в комментарии НСН.

1 марта россияне сообщили о сбоях в работе Instagram и Facebook. Так, некоторым пользователям не удается ответить на сообщения в Direct, просмотреть чужие Stories и загрузить новые публикации в Instagram.