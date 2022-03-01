Эксперт посоветовал блогерам вспомнить про соцсеть «ВКонтакте»
Если события на Украине пойдут по неблагоприятному сценарию, Россия может на долгий срок остаться без западных соцсетей. Такое мнение высказал экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко.
По его словам, пока сохраняется возможность для переговорного процесса между странами, в какой-то мере соцсети будут существовать, хотя возможны перебои в работе.
По мнению Клименко, западные соцсети не будут сами отключать русскоязычных пользователей, если не поступит соответствующей команды от США.
Он посоветовал российским блогерам в сложившейся ситуации вспомнить про аккаунты «ВКонтакте».
— Главное — не нервничать. К сожалению, мы ни на что не можем повлиять. Надо расслабиться и получать удовольствие, вспомнить про аккаунты в соцсети «ВКонтакте», смотреть Rutube, — отметил Клименко в комментарии НСН.
1 марта россияне сообщили о сбоях в работе Instagram и Facebook. Так, некоторым пользователям не удается ответить на сообщения в Direct, просмотреть чужие Stories и загрузить новые публикации в Instagram.