Россияне сообщили о сбоях в работе Instagram и Facebook

Фото: Pexels

Российские пользователи во вторник, 1 марта, сообщили о сбоях в работе социальных сетей Instagram и Facebook.

Так, некоторым пользователям не удается ответить на сообщения в Direct, просмотреть чужие Stories и загрузить новые публикации в Instagram. Пользователи Facebook в свою очередь не могут увидеть фотографии, опубликованные в постах своих друзей.

Недавно директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков рассказал о способах, которые помогут пользователям Instagram избавиться от сбоев в работе социальной сети.

28 февраля хакеры взломали сайты крупнейших российских средств массовой информации. К числу СМИ, чьи сайты подверглись взлому, относятся ТАСС, «Известия», «Коммерсантъ», «Москва 24», Forbes, Peopletalk, «Фонтанка», РБК, «Такие Дела», «Право.ру» и Buro. При переходе на сайты изданий и редакций пользователи видели текст, призывающий к противоправным действиям. Внизу обращения был виден значок международной сети хакеров Anonymous.

25 февраля группа компьютерных взломщиков Anonymous объявила кибервойну России. Также она взяла на себя ответственность за DDoS-атаку на сайт российского телеканала RT.