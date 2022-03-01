Распылившие женщине в лицо перцовку пранкеры предстанут перед судом

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Россия, Москва, Измайловский парк культуры и отдыха Карта всех событий

Пранкеры, распылившие в лицо женщины газовый баллончик в Измайловском парке, предстанут перед судом. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичной прокуратуры во вторник, 1 марта.

По данным ведомства, все произошло ночью 25 августа 2021 года в Измайловском парке культуры и отдыха. Двое 40-летних мужчин, подошли к женщине и, воспользовавшись тем, что она не смогла оказать сопротивления, один из них брызнул ей в лицо из газового баллончика. Содержимым оказался капсаицин (вещество, вызывающее сильное жжение, боль, слезоточивость и отделение слизи при попадании на слизистую оболочку — прим. «ВМ»).

Второй обвиняемый снимал происходящее на камеру мобильного телефона и давал подсказки соучастнику. Впоследствии злоумышленники опубликовали видео преступления в социальной сети. Эту видеозапись обнаружили прокуроры в ходе мониторинга.

Видео: Прокуратура Москвы

В отношении мужчин прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета, используемого в качестве оружия».

— Уголовное дело направлено в Измайловский районный суд для рассмотрения по существу, — отмечается в сообщении ведомства.

23 февраля произошел похожий случай. Мужчина распылил перцовый баллончик в лицо девушки, после чего вырвал из ее рук мобильный телефон и скрылся.