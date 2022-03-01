Галустян рассказал о романе на съемках шоу «Звезды в Африке»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Между участниками шоу «Звезды в Африке» завязались романтические отношения. Об этом рассказал ведущий проекта Михаил Галустян, при этом не уточнив, о ком конкретно идет речь.

— В этом смысле закон джунглей работает. И хочется проиллюстрировать ситуацию цитатой из мультика: «Что это?» — «Это весна, Маугли», — пошутил Галустян в интервью для «Вокруг ТВ».

Кроме того, шоумен отметил, что их с соведущей Ольгой Бузовой отлично кормят во время съемок, из-за чего он даже опасается набрать вес. По словам Галустяна, он намеренно не заходит ни к кому из участников проекта, чтобы избежать искушения кому-то помочь.

До этого Ольга Бузова опубликовала видео, на котором танцует с Галустяном. Певица была одета в купальник, комик же танцевал в одних плавках. Ольга и Михаил после ритмичных движений, взявшись за руки, прыгнули в бассейн. Фолловеры звезды разделились на два лагеря. Одни восхитились Бузовой, другие расценили ее действия как неподобающие, ведь Михаил — женатый мужчина. Некоторые же сравнили ведущую с Анастасией Волочковой, которая известна своим экстравагантным поведением.