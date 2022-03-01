Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Появились подробности ДТП с участием ребенка на западе Москвы

Елена Самойлова

Происшествия
Появились подробности ДТП с участием ребенка на западе Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, улица Академика Анохина, 13 Карта всех событий

Вскрылись новые обстоятельства ДТП с участием ребенка на западе Москвы. Об этом во вторник, 1 марта, сообщили в Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Примерно в 8:45 на улице Академика Анохина около дома 13 водитель пассажирского автобуса отъезжал от остановки и наехал на 15-летнюю девочку.

Появились подробности ДТП с участием ребенка на западе Москвы Фото: Госавтоинспекция Москвы

По предварительным данным, подросток поскользнулся и попал под колеса автобуса. Прибывшие медики оказали девочке необходимую помощь. Предположительно, у ребенка диагностирован перелом ноги.

— По факту ДТП проводится административное расследование. Подробные обстоятельства и причины произошедшего будут внимательно изучены, — отмечается в сообщении.

До этого сообщалось, что на дорогах Москвы с 21 по 27 февраля было зарегистрировано 104 ДТП. В результате произошедших аварий девять человек погибли, 113 получили ранения. Среди них было 14 детей в возрасте до 16 лет.

Самым частым видом ДТП на прошедшей неделе стал наезд на пешехода (42 инцидента), при этом 55 процентов таких аварий произошли в зоне действия пешеходных переходов.

Читайте также:
ГИБДД ДТП Дети
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Делайте то, что зависит от вас

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Рынку труда придется меняться

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Бомба равнодушия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Все мнения
О проекте