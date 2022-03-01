Появились подробности ДТП с участием ребенка на западе Москвы

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, улица Академика Анохина, 13 Карта всех событий

Вскрылись новые обстоятельства ДТП с участием ребенка на западе Москвы. Об этом во вторник, 1 марта, сообщили в Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Примерно в 8:45 на улице Академика Анохина около дома 13 водитель пассажирского автобуса отъезжал от остановки и наехал на 15-летнюю девочку.

Фото: Госавтоинспекция Москвы

По предварительным данным, подросток поскользнулся и попал под колеса автобуса. Прибывшие медики оказали девочке необходимую помощь. Предположительно, у ребенка диагностирован перелом ноги.

— По факту ДТП проводится административное расследование. Подробные обстоятельства и причины произошедшего будут внимательно изучены, — отмечается в сообщении.

До этого сообщалось, что на дорогах Москвы с 21 по 27 февраля было зарегистрировано 104 ДТП. В результате произошедших аварий девять человек погибли, 113 получили ранения. Среди них было 14 детей в возрасте до 16 лет.

Самым частым видом ДТП на прошедшей неделе стал наезд на пешехода (42 инцидента), при этом 55 процентов таких аварий произошли в зоне действия пешеходных переходов.