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Юрист Соловьев дал советы по спасению сбережений от мошенников

Ирина Игнатенко

Финансы
Юрист Соловьев дал советы по спасению сбережений от мошенников
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал о самых популярных методах, которые используют финансовые мошенники.

По словам эксперта, мошенники всегда активизируются в моменты любых потрясений, которые происходят в обществе. В настоящее время выросло число обманов с курсом валют.

— Мошенники предлагают поменять деньги по старому курсу, отнимая средства у людей. Надо понимать, что есть курс, установленный Центральным банком. Есть курсы, которые установлены в самих финансово-кредитных учреждениях, — отметил эксперт в комментарии Nation News.

Также в настоящее время злоумышленники используют схему обмана, предлагая людям различные инструменты по сохранению средств. Соловьев подчеркнул, что если человек согласиться участвовать в сомнительных схемах мошенника, то скорее всего лишиться последних средств.

Соловьев добавил, что чаще всего жертвами мошенников становятся пенсионеры.

Ранее сообщалось, что столичная пенсионерка отдала аферистам 300 тысяч рублей за «спасение» попавшего в ДТП внука.

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