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Названы способы снизить тревожность на фоне постоянного потока новостей

Анастасия Колоскова

Общество
Названы способы снизить тревожность на фоне постоянного потока новостей
Фото: Pixabay

Людям следует снизить поток читаемой информации, чтобы не поддаваться тревоге. С таким заявлением выступил директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Эксперт обратил внимание, что в Сети выросло число фейков относительно спецоперации на Украине, которые чаще всего публикуются в Telegram.

В связи с этим он порекомендовал отказаться от чтения анонимных Telegram-каналов.

— Мы сталкиваемся с серьезной проблемой, когда пользователи попадают в депрессивную западню, перестают критически мыслить и в целом адекватно воспринимать получаемые данные. Когда они читают страшные, пугающие новости в большом количестве..., — цитирует Зыкова RT.

Он предупредил, что людям необходимо «снизить количество читаемой информации», чтобы предупредить развитие депрессии.

На фоне обострения политической ситуации многие россияне испытывают стресс. Ранее о том, как остановить этот губительный для физического и ментального здоровья процесс, «Вечерней Москве» рассказала психолог Наталья Наумова. Она посоветовала вести борьбу со стрессом в двух направлениях: первое — избавление от негативных мыслей, второе — расслабление тела.

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