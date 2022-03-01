Названы способы снизить тревожность на фоне постоянного потока новостей

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Людям следует снизить поток читаемой информации, чтобы не поддаваться тревоге. С таким заявлением выступил директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Эксперт обратил внимание, что в Сети выросло число фейков относительно спецоперации на Украине, которые чаще всего публикуются в Telegram.

В связи с этим он порекомендовал отказаться от чтения анонимных Telegram-каналов.

— Мы сталкиваемся с серьезной проблемой, когда пользователи попадают в депрессивную западню, перестают критически мыслить и в целом адекватно воспринимать получаемые данные. Когда они читают страшные, пугающие новости в большом количестве..., — цитирует Зыкова RT.

Он предупредил, что людям необходимо «снизить количество читаемой информации», чтобы предупредить развитие депрессии.

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