В Российской гильдии риелторов дали прогноз по рынку ипотеки

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Резкое увеличение ставок по жилищным кредитам в России приведет к существенному уменьшению количества ипотечных сделок. Такое мнение высказал вице-президент Российской гильдии риелторов Григорий Полторак.

По мнению эксперта, в ближайшее время число ипотечных сделок снизится раз в 10, так как люди пока морально не готовы брат кредиты под такие проценты.

Он отметил, что некоторые смогут взять ипотеку под 18 процентов годовых, однако здесь речь идет, скорее всего, об особых обстоятельствах.

— Скорее всего, это те люди, которые планируют погасить кредит досрочно в ближайшее время. Кроме того, есть сделки, которые уже очень сложно отменить, и отмена сопряжена с большими потерями, — пояснил он в комментарии «Радио 1».

Эксперт выразил надежду на то, что рост ипотечных процентов станет краткосрочной мерой, а затем наступит стабилизация.

Сбербанк с 1 марта повысит ставки по ипотеке на готовое и строящееся жилое имущество на 7,5 процентного пункта, то есть до 18,6 процента. Клиенты организации могут снизить ставку по ипотеке, если оформят сделку в электронном виде.