Злоумышленники убедили столичную пенсионерку сбросить им из окна 750 тысяч рублей

Фото: Анна Куприянова, Вечерняя Москва

Введенная в заблуждение пенсионерка обналичила все свои деньги со счета и собиралась передать их мошенникам. Об этом во вторник, 1 марта, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По словам представителя ведомства, на домашний телефон 85-летней женщины позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка. Он сообщил, что злоумышленники пытаются совершить мошеннические операции с ее вкладами.

Также звонивший сказал, что для предотвращения этого пожилой женщине необходимо обналичить все деньги и передать их курьеру, который будет ждать под окнами дома.

Доверчивая пенсионерка отправилась в ближайшее отделение банка. Там она поделилась с работниками организации произошедшей историей, сняла свои накопления и отправилась домой. Сотрудники банка незамедлительно позвонили в полицию.

Прибывшие на место оперативники установили наблюдение у дома пожилой женщины. Им удалось задержать злоумышленников после того, как она сбросила из окна пакет с купюрами на сумму свыше 750 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении двух мужчин в возрасте 31 и 36 лет по статье «Мошенничество».

В ходе допроса выяснилось, что это не первая их афера. Так, один из сообщников исполнял роль водителя и получал за это процент от похищенных денег, а второй забирал пакеты с деньгами под окнами потерпевших.

28 февраля другая пожилая женщина стала жертвой аферистов. С ней тоже связалась неизвестная и сообщила, что в связи с проводимыми реформами в финансово-экономической сфере ей необходимо заменить имеющиеся на руках банкноты. Для этого к женщине придет сотрудница, которой нужно будет передать купюры.

Доверчивая пенсионерка передала в конверте сбережения пришедшей незнакомке. Та в свою очередь сообщила, что ей нужно срочно сходить за печатью, и ушла. Вскоре потерпевшая поняла, что ее обманули, и обратилась с заявлением в полицию.