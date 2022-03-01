Москомстройинвест проверил 13 проектов строительных компаний на предмет рисков

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Москомстройинвест проверил 13 проектов строительных компаний, размещенных в Единой информационной системе жилищного строительства, на предмет рисков. Об этом во вторник, 1 марта, сообщила председатель ведомства Анастасия Пятова.

По ее словам, застройщики планируют реализовать 6904 квартиры, а также 8400 нежилых помещений: парковок, апартаментов, кладовых и помещений коммерции.

В число 13 проектов вошли как новые, так и строящиеся жилые комплексы. Отчетную документацию представили компании ПИК, ФСК, Level Group, группы компаний «Регионы» и Optima Development. Также девелоперы — группа компаний «Самолет», «Основа», «ГАЛС-Девелопмент» и «ЛЮКСЪ ОТЕЛЬ» — разместили информацию и о новых апарт-комплексах.

— Проанализировав информацию сразу после размещения проектной декларации, мы отмечаем особенности проекта, выявляем риски. При необходимости комитет может инициировать надзорные мероприятия, — передает слова Пятовой сайт Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

До этого сообщалось, что с сентября 2021 года ключи от новых квартир в жилом комплексе «Селигер Сити» получили 1073 дольщика второй очереди.