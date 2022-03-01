Количество вакансий на площадке «Алабушево» технополиса «Москва» увеличилось на 70 процентов

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Количество рабочих мест на площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» увеличилось на 70 процентов. Об этом во вторник, 1 марта, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Количество работающих здесь в феврале 2021 года составляло около 980 человек, а в этом году уже порядка 1,7 тысячи человек. За год численность сотрудников площадки выросла почти на 70 процентов, — уточнил он.

Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров подчеркнул, что увеличению количества рабочих мест способствовало открытие новых инженерных корпусов: в трех из них разместилось 10 компаний, в которых работает около 300 человек, передает официальный сайт мэра Москвы.

На площадке «Алабушево» в данный момент в статусе резидента работают 30 компаний. Генеральный директор технополиса «Москва» Геннадий Дегтев отметил, что в фазе активного строительства находятся площадки, где будут производить лекарства, электродвигатели и микроэлектронное производство.

28 февраля появилась информация о том, что российская компания «Артлайн Технолоджи» в технополисе «Москва» создала супербыстрый гоночный автомобиль.