Количество вакансий на площадке «Алабушево» технополиса «Москва» увеличилось на 70 процентов
Количество рабочих мест на площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» увеличилось на 70 процентов. Об этом во вторник, 1 марта, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
— Количество работающих здесь в феврале 2021 года составляло около 980 человек, а в этом году уже порядка 1,7 тысячи человек. За год численность сотрудников площадки выросла почти на 70 процентов, — уточнил он.
Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров подчеркнул, что увеличению количества рабочих мест способствовало открытие новых инженерных корпусов: в трех из них разместилось 10 компаний, в которых работает около 300 человек, передает официальный сайт мэра Москвы.
На площадке «Алабушево» в данный момент в статусе резидента работают 30 компаний. Генеральный директор технополиса «Москва» Геннадий Дегтев отметил, что в фазе активного строительства находятся площадки, где будут производить лекарства, электродвигатели и микроэлектронное производство.
28 февраля появилась информация о том, что российская компания «Артлайн Технолоджи» в технополисе «Москва» создала супербыстрый гоночный автомобиль.