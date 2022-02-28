Супербыстрый гоночный автомобиль создали в технополисе «Москва»

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Супербыстрый гоночный автомобиль создала в ОЭЗ «Технополис «Москва» российская компания «Артлайн Технолоджи». Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

— Конструкторы компании, которая располагается на площадке «Печатники» столичной ОЭЗ с 2014 года, разработали и сконструировали с нуля автомобиль. Сейчас компания подтвердила высокие качества в тестах и готовит автомобиль к серийному производству с возможностью выпускать в год до 30 машин на заказ. Помимо производства гоночных авто, предприятие занимается проектированием и строительством автодромов, — рассказал Александр Прохоров.

Автомобиль, получивший название Legends Evolution, способен разогнаться до 100 километров в час за 3,4 секунды и демонстрирует лучшее время в классе «Спортпрототип CN».

По словам генерального директора «Артлайн Технолоджи» Андрея Кузьмина, разработка болида началась в конструкторском бюро в 2018 году.

— Следующие три года мы совершенствовали автомобиль, улучшая его показатели скорости и выносливости. Сейчас, пройдя множество тестов, испытаний и технических доработок, автомобиль полностью готов к серийному производству, — отметил он.

Гоночный автомобиль уже зарекомендовал себя на этапах Российской серии кольцевых гонок, Кубка России Akhmat Race, Moscow Classic Grand Prix и чемпионата Московской области.

До этого генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев сообщил, что начал работу центр для испытаний новой техники на электромагнитную совместимость — способность работать, не создавая опасных для другой техники или человека электромагнитных помех.