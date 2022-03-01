Дом с подземным паркингом построят в Лосиноостровском районе Москвы по реновации

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Изумрудная улица, 28к1 Карта всех событий

Жилой дом с подземным паркингом на 168 квартир построят на Изумрудной улице Лосиноостровского района Москвы по программе реновации. Соответствующее разрешение уже выдал Мосгосстройнадзор. Об этом во вторник, 1 марта, сообщил глава ведомства Игорь Войстратенко.

По его словам, большинство квартир в новостройке — двухкомнатные. Некоторые из них оборудуют для маломобильных жильцов. На подземном этаже обустроят отапливаемую парковку, а входы в здание оснастят системами охраны, видеонаблюдения, контроля и управления доступом.

Прилегающую территорию благоустроят — на ней появятся детская и спортивная площадки, зона отдыха, скамейки, деревья, цветники и кустарники.

— Специалисты составят график проверок жилого дома в Лосиноостровском районе после подачи застройщиком извещения о начале работ. В Центре экспертиз, исследований и испытаний в строительстве выполнят комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ и применяемых материалов, — передает слова Войстратенко официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что жители пятиэтажного здания в столичном районе Зюзино переедут в новостройку на Керченской улице по программе реновации.