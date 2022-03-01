Жители Зюзинского района переедут в дом на Керченской улице по реновации

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Малая Юшуньская улица, 12к1 Карта всех событий

Жители пятиэтажного здания в столичном районе Зюзино переедут в новостройку на Керченской улице по программе реновации. Об этом во вторник, 1 марта, сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он также добавил, на данный момент идет расселение жителей трех домов, для них подготовили квартиры в двух новостройках. По словам Левкина, всего в Зюзине планируется предоставить новое жилье более чем 47 тысячам граждан.

До этого заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что в столичном районе Нагорный по программе реновации в новые квартиры переедут жители 53 домов.

По словам заммэра, до 2024 года планируется расселить жителей еще десяти домов, для этого в районе подобрали четыре стартовые площадки. В текущем году будет завершено строительство здания на Варшавском шоссе, а в новостройке на Симферопольском проезде новоселье отметят первые жители.

28 февраля Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел первый дом, построенный по программе реновации в Нагорном районе столицы.