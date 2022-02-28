Собянин осмотрел первый дом по реновации в Нагорном

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Симферопольский проезд, д. 7, стр. 1. Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел первый дом, построенный по программе реновации в Нагорном районе столицы.

— В Нагорном районе каждый восьмой житель должен переселиться по программе реновации. Сегодня мы вводим первый дом. Еще три дома находится в стройке. Огромная, сложная программа. Но мы от нее не отступаем, — рассказал глава города.

Во время беседы с местными жителями Собянин заявил, что граждане смогут посмотреть новые квартиры в новостройке на Симферопольском проезде через пару месяцев.

12-этажный дом построен по индивидуальному проекту. В нем 66 квартир на 141 жильца и подземный паркинг на 26 машиномест. На первом, нежилом, этаже расположатся объекты социальной инфраструктуры и технические помещения. Дом оборудован автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов, а прилегающая территория благоустроена.

В программу реновации в Нагорном входят 53 жилых дома или 10,6 тысяч человек, передает агентство городских новостей «Москва».

27 февраля новый дом по программе реновации ввели в эксплуатацию на юго-востоке столицы.