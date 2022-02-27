Новый дом по программе реновации ввели в эксплуатацию на юго-востоке столицы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, 2-я Синичкина улица, 5 Карта всех событий

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию новостройки по программе реновации на юго-востоке столицы. Дом № 5 находится на 2-й улице Синичкина. Об этом в воскресенье, 27 февраля, заявил председатель ведомства Игорь Войстратенко.

— Специалисты Комитета государственного строительного надзора Москвы провели комплексную проверку готовности жилого дома к вводу в эксплуатацию. На всех этапах строительства к этим работам привлекался Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве, специалисты которого выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ и применяемых материалов, — рассказал он.

Площадь здания составляет более 8,7 тысячи квадратных метров. Дом насчитывает 106 квартир — из них 12 однокомнатных, 78 двухкомнатных и 16 трехкомнатных. Первый этаж дома сделан нежилым — там расположатся офисы, магазины, салоны и красоты и прочие предприятия малого бизнеса. Новостройку оборудовали современными лифтами и всеми необходимыми системами — пожаротушения, охраны, видеонаблюдения и другим.

Прилегающую к зданию территорию благоустроили. Там появились две детские и одна спортивная площадка, зона отдыха и безбарьерная среда для людей с ограниченной мобильностью, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого глава московского департамента строительства Рафик Загрутдинов заявил, что односекционная новостройка на 294 квартиры по программе реновации жилищного фонда появится в столичном районе Гольяново. Здание возведут на площади Белы Куна.