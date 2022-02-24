Многоэтажку на 294 квартиры по реновации возведут в Гольянове
Односекционная новостройка на 294 квартиры по программе реновации жилищного фонда появится в столичном районе Гольяново. Об этом сообщил глава московского департамента строительства Рафик Загрутдинов в четверг, 24 февраля.
Он отметил, что здание возведут на площади Белы Куна.
— В настоящее время уже завершены монолитные работы и монтаж кровли, ведутся фасадные работы, внутренняя черновая отделка и монтаж инженерных сетей, — заявил руководитель ведомства.
По его словам, фасады многоэтажки облицуют плиткой светлых и теплых оттенков. Входные группы украсят витражами.
Всего в доме предусмотрено 294 квартиры, большинство из которых — двухкомнатные. Пять жилых помещений оборудуют под нужды горожан с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Квартиры будут начинаться со второго этажа новостройки. Первый уровень отдадут под размещение коммерческих, технических и других объектов.
Дворовую территорию дома также благоустроят, говорится в сообщении.
В Москве выделили свыше 160 земельных участков для строительства домов по программе реновации. Общая площадь выделенных участков для реализации проекта составила порядка 127 гектаров.