Многоэтажку на 294 квартиры по реновации возведут в Гольянове

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Односекционная новостройка на 294 квартиры по программе реновации жилищного фонда появится в столичном районе Гольяново. Об этом сообщил глава московского департамента строительства Рафик Загрутдинов в четверг, 24 февраля.

Он отметил, что здание возведут на площади Белы Куна.

— В настоящее время уже завершены монолитные работы и монтаж кровли, ведутся фасадные работы, внутренняя черновая отделка и монтаж инженерных сетей, — заявил руководитель ведомства.

По его словам, фасады многоэтажки облицуют плиткой светлых и теплых оттенков. Входные группы украсят витражами.

Всего в доме предусмотрено 294 квартиры, большинство из которых — двухкомнатные. Пять жилых помещений оборудуют под нужды горожан с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Квартиры будут начинаться со второго этажа новостройки. Первый уровень отдадут под размещение коммерческих, технических и других объектов.

Дворовую территорию дома также благоустроят, говорится в сообщении.

В Москве выделили свыше 160 земельных участков для строительства домов по программе реновации. Общая площадь выделенных участков для реализации проекта составила порядка 127 гектаров.