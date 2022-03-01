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Андрей Бочкарев: В Нагорном районе Москвы переселят жителей 53 домов по реновации

Георгий Соланович

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Андрей Бочкарев: В Нагорном районе Москвы переселят жителей 53 домов по реновации
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Южный административный округ, Нагорный район Карта всех событий

В столичном районе Нагорный по программе реновации в новые квартиры переедут жители 53 домов. Об этом во вторник, 1 марта, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В программу реновации в Нагорном районе включены 53 жилых дома, в которых проживает 10,6 тысячи человек. Из них три дома после расселения планируется сохранить и реконструировать, — уточнил он.

По словам заммэра, до 2024 года планируется расселить жителей еще десяти домов, для этого в районе подобрали четыре стартовые площадки. В текущем году будет завершено строительство здания на Варшавском шоссе, а в новостройке в Симферопольском проезде новоселье отметят первые жители.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел первый дом, построенный по программе реновации в Нагорном районе столицы. До этого глава московского департамента строительства Рафик Загрутдинов заявил, что односекционная новостройка на 294 квартиры по программе реновации жилищного фонда появится в столичном районе Гольяново. Здание возведут на площади Белы Куна.

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