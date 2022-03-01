Астролог Никольская назвала пять эффективных методов борьбы со стрессом

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Психолог и астролог Алена Никольская рассказала о пяти простых способах, которые позволяют снизить уровень стресса и беспокойства.

Так, во-первых, она порекомендовала сосредоточиться на ежедневных домашних делах, что позволит почувствовать себя комфортно и даст ощущение контроля над жизнью.

Кроме того, специалист предложила заняться медитацией под спокойную музыку. Это поможет абстрагироваться от тревожной ситуации и погрузиться в себя.

Третий совет астролога — настроиться на позитив и вспомнить радостные периоды своей жизни, а также отыскать фразы, которые могут вдохновить.

Также преодолеть стресс позволят занятия спортом. Для этого подойдут такие простые упражнения, как качание пресса и приседания или пробежка возле дома или в парке.

— Важно, чтобы ваш организм начинал включаться и через физическое упражнение сбрасывал излишки кортизола, гормонов стресса, — рассказала Никольская, пообещав, что после этого человек почувствует себя по-другому.

Пятым способом снизить тревогу является, по убеждению астролога, освоение нового дела. Это может быть рисование по видеоуроку или другое занятие, которое приносило бы удовольствие.

Новое занятие позволит человеку ощутить, что его способности гораздо шире тех, к которым он привык, а следовательно, он может справиться с чем угодно, пишет Пятый канал.

До этого директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков посоветовал людям снизить поток читаемой информации, чтобы не поддаваться тревоге.