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Блогер Манукян призвал к бойкоту западных платформ в ответ на санкции

Ирина Игнатенко

Общество
Блогер Манукян призвал к бойкоту западных платформ в ответ на санкции
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Блогер Вадим Манукян призвал россиян к бойкоту западных платформ в ответ на санкционные ограничения со стороны европейских стран и США.

Он отметил, что для себя принял решение отказаться от подписки на европейский спортивный канал Eurosport.

— В целом предлагаю объявить бойкот иностранным платформам США, Великобритании и ЕС и не оплачивать их подписку, — отметил Вадим Манукян в комментарии ФАН.

Манукян добавил, что не стоит возвращаться к сервисам и после снятия санкционных ограничений, чтобы не приносить прибыль западным странам.

Он добавил, что в условиях подобных санкций вырастет популярность отечественного кинематографа и в полной мере смогут проявить себя российские производители, которые создают не менее качественный продукт.

Ранее стало известно, что крупнейшие мировые киностудии начали разрывать контакты с Россией. Так, кинокомпания Disney приостановила поставку своих фильмов в российские кинотеатры, а Warner Bros. за день до премьеры фильма «Бэтмен» отменила его прокат в России.

Также 1 марта россияне сообщили о сбоях в работе Instagram и Facebook.

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