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Строительная компания передаст в управление Москве детский сад на 200 мест в Румянцеве

Георгий Соланович

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Строительная компания передаст в управление Москве детский сад на 200 мест в Румянцеве
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Родниковая улица Карта всех событий

Строительная компания Lexion Development передаст в управление Москве детский сад на 200 мест в составе жилого комплекса «Румянцево-Парк». Об этом во вторник, 1 марта, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

По ее словам, здание на Родниковой улице построено по индивидуальному проекту в ярких цветах. Председатель ведомства отметила, что застройщик уже получил разрешение на ввод здания в эксплуатацию.

— В здании сада размещены пищеблок, методические и медицинские кабинеты, помещения служебно-бытового назначения, зал для музыкальных занятий и детских утренников, физкультурный зал, кабинет для психолога и логопеда, отдельная кружковая для различных активностей детей, — уточнили в строительной компании.

Новый детский сад войдет в образовательный комплекс ГБОУ школы № 2094, передает сайт Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

До этого сообщалось, что Москомстройинвест проверил 13 проектов строительных компаний, размещенных в Единой информационной системе жилищного строительства, на предмет рисков.

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