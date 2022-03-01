Экономист Зайченко не увидел длительных рисков от санкций для экономики России

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Пакет санкций, который ввели западные страны против России, не может серьезно сказаться на национальной экономике в длительной перспективе. Такое мнение высказал экономист Вячеслав Зайченко.

— Я не вижу особо сильных каких-то санкций, которые серьезно могут сказаться на нашем государстве на длительное время, — отметил эксперт в комментарии «360».

По его мнению, даже если западные страны перестанут закупать у России нефть и газ, наша страна сможет перенаправить поставки на другие рынки. Но, скорее всего, этого не произойдет, так как Европе необходимы российские ресурсы и их нечем заменить.

Экономист также не увидел особой опасности в отключении России от системы SWIFT, так как Россия сможет перейти на другую систему.

Вячеслав Зайченко добавила, что из-за западных санкций против Банка России Центробанку придется изменить свою методику работы на финансовых рынках, но это решаемый вопрос.

До этого финансовый аналитик рассказал, стоит ли переходить на российскую платежную систему из-за санкций Запада.