Диетолог Соломатина рассказала, как приготовить безвредные для фигуры блины

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как сделать масленичные блины менее вредными для фигуры, заменив в их рецептуре некоторые ингредиенты.

По ее словам, снизить калорийность блинов можно, если готовить их не на молоке, а использовать сыворотку либо минеральную воду. Диетолог привела пример, что иногда блюдо готовят на томатном соке, но такие блины больше подойдут для начинки с капустой или грибами. Она отметила, что в этом случае блины будут наиболее полезны.

Соломатина добавила, что большую роль играет используемая мука. Она порекомендовала заботящимся о фигуре людям обратить внимание на цельнозерновую, гречневую или овсяную муку.

Также диетолог предупредила, что лучше отказаться от употребления свежеиспеченных горячих блинов. По ее мнению, их лучше охладить.

— В этом случае крахмал в них становится резистентным и не так быстро повышает уровень глюкозы в крови. Тогда не требуется в таком большом количестве инсулина, а он, как известно, является «запасателем» жира, — цитирует Соломатину «Москва 24»

Также она предостерегла от давки к блюду в виде варенья, сгущенки, жирной сметаны или меда. Для усиления вкуса, по мнение специалиста, лучше использовать греческий йогурт, ягоды или фрукты.

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