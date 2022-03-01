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Движение на Златоустовской улице в Москве ограничат с 17 марта

Георгий Соланович

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Движение на Златоустовской улице в Москве ограничат с 17 марта
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Златоустовская улица Карта всех событий

Движение на Златоустовской улице в Москве ограничат с 17 марта в связи с проведением работ по реконструкции инженерных сетей. Об этом во вторник, 1 марта, сообщили в пресс-службе Департаменте транспорта города.

В пресс-службе также уточнили, что полное перекрытие движения на первом участке от 45 дома на Златоустовской улице до улицы 8 марта продлится с 17 марта до 30 апреля. С 11 мая по 11 июня полностью перекроют движение на другом участке — в районе 27 дома на Златоустовской улице.

Ограничат же движение с 17 марта до 30 апреля от Златоустовской улицы до улицы 8 марта, а с 12 и по 30 июня — только на пересечении этих двух улиц.

До этого сообщалось, что движение на участке Глазовского переулка будет перекрываться с 7 марта из-за проведения строительных работ. Уточняется, что ограничения будут проходить в ночные часы с 7 по 9 марта — с 23:00 до 05:30. Режим перекрытия будет действовать также с 15 по 17 марта, с 22 по 24 марта, с 4 по 6 апреля, с 17 по 19 мая, с 30 мая по 1 июня, с 6 по 8 июня, с 13 по 15 июня, с 20 по 22 июня с 23:00 до 05:30.

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