Движение в Глазовском переулке будет перекрыто с 7 марта

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Россия, Москва, Глазовский переулок Карта всех событий

Движение на участке Глазовского переулка будет перекрываться с 7 марта из-за проведения строительных работ. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Уточняется, что ограничения будут проходить в ночные часы с 7 по 9 марта с 23:00 до 5:30. Перекрытия будут действовать также с 15 по 17 марта, с 22 по 24 марта, с 4 по 6 апреля, с 17 по 19 мая, с 30 мая по 1 июня, с 6 по 8 июня, с 13 по 15 июня, с 20 по 22 июня с 23:00 до 5:30, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Кроме того, с 4 марта будет ограничено движение на участке 56-го километра Московской кольцевой автодороги (МКАД) в связи с проведением строительных работ. Ограничения коснутся участка от владения 12, корпус 2, строение 10, по улице Горбунова до владения 65, строение 6, по Малогвардейской улице.

До этого сообщалось, что движение транспорта будет ограничено на улице Академика Челомея в Москве в период с 1 марта по 30 ноября. Ограничения будут вызваны работами по строительству инженерных сетей. Специалисты будут поэтапно занимать до двух полос на дорогах.