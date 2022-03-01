Пожилая женщина вымогала деньги у любовника за нераспространение интим-фото

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Россия, Москва, улица Расковой Карта всех событий

60-летняя жительница столицы шантажировала своего возлюбленного, с которым встречалась некоторое время, грозясь опубликовать в интернете интимные фото. Об этом во вторник, 1 марта, сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По словам представителя ведомства, пожилая женщина познакомилась с мужчиной в социальной сети и непродолжительный период времени встречалась с ним. Однако после случившихся разногласий женщина потребовала от возлюбленного деньги за нераспространение его фото и видео интимного характера.

Мужчина неоднократно перечислял мошеннице деньги, но она не собиралась останавливаться — вымогательства продолжались. Тогда он обратился в полицию. Общая сумма ущерба составила около 900 тысяч рублей.

— В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Расковой задержали подозреваемую. Похищенными денежными средствами злоумышленница распорядилась по своему усмотрению, — пояснил Васенин.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

1 марта введенная в заблуждение пенсионерка обналичила все свои деньги со счета и собиралась передать их мошенникам.