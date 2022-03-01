Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Пожилая женщина вымогала деньги у любовника за нераспространение интим-фото

Елена Самойлова

Происшествия
Пожилая женщина вымогала деньги у любовника за нераспространение интим-фото
Фото: pixabay.com
Россия, Москва, улица Расковой Карта всех событий

60-летняя жительница столицы шантажировала своего возлюбленного, с которым встречалась некоторое время, грозясь опубликовать в интернете интимные фото. Об этом во вторник, 1 марта, сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По словам представителя ведомства, пожилая женщина познакомилась с мужчиной в социальной сети и непродолжительный период времени встречалась с ним. Однако после случившихся разногласий женщина потребовала от возлюбленного деньги за нераспространение его фото и видео интимного характера.

Мужчина неоднократно перечислял мошеннице деньги, но она не собиралась останавливаться — вымогательства продолжались. Тогда он обратился в полицию. Общая сумма ущерба составила около 900 тысяч рублей.

— В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Расковой задержали подозреваемую. Похищенными денежными средствами злоумышленница распорядилась по своему усмотрению, — пояснил Васенин.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

1 марта введенная в заблуждение пенсионерка обналичила все свои деньги со счета и собиралась передать их мошенникам.

Читайте также:
Социальные сети Пожилые люди Деньги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Делайте то, что зависит от вас

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Рынку труда придется меняться

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Бомба равнодушия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Все мнения
О проекте