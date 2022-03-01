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Первый в РФ электробус-гармошка перевез почти 15 тысяч человек за два месяца

Георгий Соланович

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Первый в РФ электробус-гармошка перевез почти 15 тысяч человек за два месяца
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Первый в России электробус-гармошка за два месяца тест-драйва перевез почти 15 тысяч пассажиров. Об этом во вторник, 1 марта, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Гармошка работает на одном из самых загруженных маршрутов города — т34. Новый электробус отличается от остального транспорта столицы тем, что он полностью экологичный и у него увеличена дальность хода. Более того, этот электробус может перевезти в полтора раза больше пассажиров.

— Мы продолжаем развивать самые экологичные виды транспорта и тестируем в условиях города первый электробус-гармошку. <...> Тестирование в реальных городских условиях позволяет тщательно проанализировать все показатели и принять решение о его дальнейшей работе в столице, — передает слова главы дептранса Максима Ликсутова Telegram-канал ведомства.

Автобусные маршруты № 239, с811 и 92 стали электробусными 19 февраля. Маршрут № 239 проходит от станции метро «Парк Победы» до остановки «Новый Арбат», № с811 идет от Нагатинского затона до метро «Нагатинская», а № 92 проходит от метро «Бибирево» до платформы Моссельмаш.

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