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Три автобусных маршрута в Москве станут электробусными

Георгий Соланович

Город
Три автобусных маршрута в Москве станут электробусными
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Автобусные маршруты № 239, с811 и 92 станут электробусными с 19 февраля. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Там также уточнили, что маршрут № 239 проходит от станции метро «Парк Победы» до остановки «Новый Арбат», № с811 идет от Нагатинского затона до метро «Нагатинская», а № 92 проходит от метро «Бибирево» до платформы Моссельмаш.

Фото: Telegram-канал Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы
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Фото: Telegram-канал Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы
Фото: Telegram-канал Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы
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Фото: Telegram-канал Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы
Фото: Telegram-канал Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы
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Фото: Telegram-канал Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

14 февраля сообщалось, что в Москве заработали пять новых выделенных полос для общественного транспорта. Нововведения сократят время в пути и сделают пересадки более удобными для пассажиров автобусов 57 и 111, а также D1, м1, e30, т56 и т78. Более того, новые выделенки облегчат передвижение общественного транспорта на улицах Грузинский Вал, Михайловке и Бутырской.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве в 2022 году появится тридцать километров полос для общественного транспорта. По его словам, прибытие автобусов и электробусов вовремя очень важно для горожан. Особенно в холодное время.

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