В Москве заработали пять новых выделенных полос для общественного транспорта

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Новые выделенные полосы для общественного транспорта заработали на пяти участках Москвы. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

— Сегодня заработали новые выделенные полосы для общественного транспорта на пяти участках. Они сделают более комфортными и быстрыми поездки для более чем 35 тысяч пассажиров в день, — уточняется в сообщении.

Нововведение сократит время в пути и сделает пересадки более удобными для пассажиров автобусов 57 и 111, а также D1, м1, e30, т56 и т78. Более того, новые выделенки облегчат передвижение общественному транспорту на улицах Грузинский Вал, Михайловке и Бутырской, передает Telegram-канал дептранса.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве в 2022 году появится тридцать километров полос для общественного транспорта. По его словам, прибытие автобусов и электробусов вовремя очень важно для горожан. Особенно в холодное время.

До этого Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о планах столицы в области транспорта. По его словам, в 2022 году замкнется Большая кольцевая линия метро, в конце 2023-го — в 2024-м в Москве будет работать самое большое метрокольцо в мире.