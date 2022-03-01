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Нутрициолог назвала топ-5 продуктов — убийц сосудов

Анна Михалюк

Сюжет: 

Еда
Общество
Нутрициолог назвала топ-5 продуктов — убийц сосудов
Фото: Unsplash

Эксперт по питанию Ксения Черная назвала пять главных продуктов, которые нужно исключить из рациона, чтобы сохранить здоровье сосудов как можно дольше.

Самый большой вред оказывает на сосуды сахар.

— Организму нужна глюкоза, но он получает ее отовсюду: из злаков, фруктов, зелени. Но большинство людей ест добавленный сахар, который нам не нужен. Когда глюкозы слишком много в крови, она начинает прикрепляться к белковым молекулам, повреждая их. И даже к холестерину, который становится «плохим», если к нему присоединяется глюкоза. Лишний сахар будет присоединяться к таким молекулам, и в итоге они могут закупоривать протоки, — сказала нутрициолог в новом видео на своем YouTube-канале.

Второй вредный продукт — алкоголь. Бытует мнение, что есть «хороший» и «плохой» алкоголь, однако в обоих вариантах в составе есть этиловый спирт. Токсичные вещества, которые в нем содержатся, разрушают стенки сосудов, повышают нагрузку на печень и поднимают давление.

К третьей группе относятся переработанные продукты с трансжирами, например колбасы, сосиски, чипсы, сухарики, промышленная выпечка и конфеты.

Четвертое вещество — это соль. По словам эксперта, если бы люди сократили потребление соли до 2/3 чайной ложки в день, то 50 процентов населения планеты избавились бы от сердечно-сосудистых заболеваний.

На пятом месте находятся продукты гликации.

— Темная корочка на жареных блюдах относится к продуктам гликации. Также выпечка, фастфуд и газированные напитки. Вредные вещества вызывают изменение цвета лица, появление преждевременных морщин и мешков под глазами, — сказала эксперт.

Для здоровья сосудов в рацион нужно включить овощи, зелень и ягоды, а также лук, куркуму, чеснок, имбирь и хрен.

Врачи назвали три состояния пальцев, указывающих на вероятность инсульта.

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