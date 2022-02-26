Врачи назвали три состояния пальцев, указывающих на вероятность инсульта

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Врачи сообщили, что нужно обращать внимание на состояние пальцев, так как они могут сигнализировать об угрозе инсульта. Медики назвали три аномальных состояния пальцев, которые могут являться признаками развития болезни..

По данным исследований, избыток трансжирных кислот в организме является одной из основных причин инсульта. Людям, которые страдают гипертонией, рекомендуется исключить из рациона жареные продукты, содержащие жирные кислоты. Также необходимо регулярно контролировать кровяное давление и наблюдать за изменениями пальцев.

Врачи отметили, что состояние пальцев считается важным показателем здоровья. В норме пальцы должны быть розоватого цвета и иметь хорошую подвижность. Следует проявить настороженность, если пальцы стали бледными, и их подвижность снизилась, за исключением тех случаев, когда эти состояния довольно кратковременны и вызваны изменениями окружающей среды.

Одним из признаков скорого возникновения приступа инсульта является скованность пальцев и побеление их подушечек. Это говорит о нарушении кровоснабжения в организме — пальцы не получают достаточного притока крови, что приводит к изменению цвета и скованности.

Вздутие кровеносных сосудов на пальцах тоже может указывать на скорый инсульт.

Временное онемение пальцев под влиянием факторов окружающей среды является нормальным явлением. Это обусловлено кратковременным затруднением кровообращения в организме. Но если онемение пальцев возникает часто и долго не проходит, то это может являться реакцией на сигналы головного мозга, сообщающие о развитии инсульта. Тогда необходимо обратиться к врачу и пройти комплексное обследование, включающее компьютерную томографию головного мозга. Это позволит выявить, не образовались ли в сосудах головного мозга бляшки, которые впоследствии могут привести к инсульту, сообщается на портале WeChat.

Медики назвали десять опасных болезней, которые угрожают любителям соленого. Врачи отмечают, что привычка класть большое количество соли в пищу может привести к проблемам со здоровьем. За день можно съедать не больше пяти граммов соли — это равно одной чайной ложке. Но часто люди превышают эту норму, так как соль содержится во многих продуктах.