Актриса Васильева рассказала о страхе оказаться невостребованной

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Актриса театра и кино Татьяна Васильева посетовала, что с возрастом артистам все сложнее попасть в кино, в связи с чем она обеспокоена своим будущим.

Она призналась, что на кастингах некоторые вопросы начинающих режиссеров ставят ее в тупик. По словам Васильевой, последний раз для участия в кастинге ей пришлось приехать даже в подвал.

— Я думаю: пойду до конца, мне интересно, до какой степени можно себя растоптать и унизить, если очень хотеть сниматься. «Как вас зовут?» — «Татьяна Васильева». — «А вы что-нибудь заканчивали?» — «Школу-студию МХАТ». — «Вы снимались в кино до этого?» Вот такие вопросы! Серьезно! — цитирует «СтарХит» известную актрису.

Стремящаяся к работе Васильева призналась, что очень переживает, что когда-нибудь наступит момент, когда она окажется никому не нужна. По ее словам, первые признаки этого она уже наблюдает.

Напомним, 28 февраля Татьяне Васильевой исполнилось 75 лет. С юбилеем ее поздравил мэр Москвы Сергей Собянин.

Татьяна Васильева родилась 28 февраля 1947 года в Ленинграде. В 1969 году окончила Школу-студию МХАТ, после выпуска работала в Московском театре сатиры, с 2007 года — актриса театра «Школа современной пьесы».

За свою долгую карьеру артистка принимала участие в таких театральных постановках, как «С приветом, Дон Кихот!», «Антигона в Нью-Йорке» и «Антон Чехов. Чайка». Васильева также снималась во многих фильмах. Известна своими ролями в картинах «Самая обаятельная и привлекательная», «Увидеть Париж и умереть», «Путешествие мсье Перришона» и многих других.