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Неоднократно судимая женщина украла из магазина 16 пачек масла

Елена Самойлова

Происшествия
Неоднократно судимая женщина украла из магазина 16 пачек масла
Фото: 77.мвд.рф
Россия, Москва, Зеленоградский административный округ, район Крюково Карта всех событий

Жительница Зеленограда попыталась тайно вынести из магазина 16 пачек масла на сумму более четырех тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УВД по Зеленоградскому АО во вторник, 1 марта.

Предварительно установлено, что злоумышленница прятала в пакете пачки масла, находясь в торговом зале супермаркета. Затем женщина попыталась покинуть магазин, не оплатив товар. Однако сразу была остановлена сотрудником охраны, который вызвал полицию.

Видео: МВД Медиа

Прибывшие сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую. Выяснилось, что ранее женщина была неоднократно судима. Помимо этого, задержанная оказалась также причастна к еще одной краже.

Так, несколькими днями ранее злоумышленница похитила 23 пачки масла из другого магазина города. Ущерб от противоправных действий составил около пяти тысяч рублей. Похищенное она успела сбыть.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

28 февраля произошла еще одна неочевидная кража. В полицию обратился мужчина, который сообщил о том, что неизвестный совершил кражу двух задних фонарей с автомашины. Ущерб составил 57 000 рублей.

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