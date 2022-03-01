Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Фотовыставка о промышленности Москвы открылась на Никитском бульваре

Георгий Соланович

Город
Фотовыставка о промышленности Москвы открылась на Никитском бульваре
Фото: Пресс-служба ДИПП
Россия, Москва, Никитский бульвар Карта всех событий

Фотовыставка «Открой Моспром Арт» об истории промышленности Москвы конца XIX — начала XXI века через призму искусства открылась на Никитском бульваре. Об этом во вторник, 1 марта, сообщили в пресс-службе департаменте транспорта города.

В экспозиции представлены стихотворения, картины, фотографии элементов архитектуры. Яркие образы в сочетании с историческими деталями создают портрет столичной промышленности конца XIX – начала XXI веков и показывают ту роль, которую она занимала в жизни Москвы, — уточнил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

На выставке можно увидеть картину Семена Зенкова «Первая лампочка Ильича у колхозников» 1937 года — на ней изображена лампа накаливания, которую производили на Московском Электрозаводе и картину «Заказ ударной стройки» Сергея Луппова, которая также вдохновлена Электрозаводом.

Более того, на фотовыставке посетители смогут найти строки Ахмадулиной, Соловьева, Кирсанова и Маяковского о фабрике имени Бабаева, «Красный Октябрь» и «СВОБОДА». В пресс-службе Дептранса уточнили, что экспозиция будет работать до конца марта.

Музей Победы представляет выставку «Солдаты», посвященную главным героям войны. Экспозиция подготовлена московской школой номер 654 имени А. Д. Фридмана в рамках программы «Школьный Музей Победы». В результате поисковой деятельности, походов и экспедиций по местам боевой славы, работы с ветеранами войны собран огромный исторический материал.

Читайте также:
Москва Промышленность Выставки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Делайте то, что зависит от вас

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Рынку труда придется меняться

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Бомба равнодушия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Все мнения
О проекте