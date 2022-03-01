Фотовыставка о промышленности Москвы открылась на Никитском бульваре

Фото: Пресс-служба ДИПП

Россия, Москва, Никитский бульвар Карта всех событий

Фотовыставка «Открой Моспром Арт» об истории промышленности Москвы конца XIX — начала XXI века через призму искусства открылась на Никитском бульваре. Об этом во вторник, 1 марта, сообщили в пресс-службе департаменте транспорта города.

В экспозиции представлены стихотворения, картины, фотографии элементов архитектуры. Яркие образы в сочетании с историческими деталями создают портрет столичной промышленности конца XIX – начала XXI веков и показывают ту роль, которую она занимала в жизни Москвы, — уточнил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

На выставке можно увидеть картину Семена Зенкова «Первая лампочка Ильича у колхозников» 1937 года — на ней изображена лампа накаливания, которую производили на Московском Электрозаводе и картину «Заказ ударной стройки» Сергея Луппова, которая также вдохновлена Электрозаводом.

Более того, на фотовыставке посетители смогут найти строки Ахмадулиной, Соловьева, Кирсанова и Маяковского о фабрике имени Бабаева, «Красный Октябрь» и «СВОБОДА». В пресс-службе Дептранса уточнили, что экспозиция будет работать до конца марта.

Музей Победы представляет выставку «Солдаты», посвященную главным героям войны. Экспозиция подготовлена московской школой номер 654 имени А. Д. Фридмана в рамках программы «Школьный Музей Победы». В результате поисковой деятельности, походов и экспедиций по местам боевой славы, работы с ветеранами войны собран огромный исторический материал.