Названы годы рождения людей, на которых обрушится богатство в этом году

Кадр из фильма «Зачинщики»

Специалист по восточной астрологии и духовный коуч Светлана Угарова убеждена, что дата рождения человека позволяет узнать о его способностях, характере и даже будущем. Она назвала годы рождения людей, которых в году Тигра, вступившем в силу в феврале, ждет подъем в плане финансов.

— В 2022-м будут богатыми и процветающими рожденные в год Тигра: 1950-й, 1962-й, 1974-й, 1986-й, 1998-й и 2010-й. И рожденные в год Быка: 1961-й, 1973-й, 1985-й, 1997-й, 2009-й, — цитирует астролога Пятый канал.

По убеждению Угаровой, эти люди могут рассчитывать на продвижение в карьере и материальный успех. Она порекомендовала присмотреться к потенциальным партнерам и не упустить идеи и возможности, которые способны привести к финансовому достатку.

До этого астролог Елена Егорова рассказала, что в марте будет несколько дней, благоприятных для стрижки, когда также можно активизировать финансовую энергию. Специалист рекомендует посетить парикмахерскую или салон красоты в период растущей Луны. Считается, что под влиянием спутника Земли структура волос улучшится, а их рост ускорится.