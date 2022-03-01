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Полиция задержала подозреваемых в краже автомобилей общей стоимостью 10 миллионов рублей

Елена Самойлова

Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в краже автомобилей общей стоимостью 10 миллионов рублей
Фото: АГН Москва

Два жителя города Торжок украли корейские автомобили в Подмосковье и Тверской области на сумму почти 10 миллионов рублей. Об этом во вторник, 1 марта, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, с ноября 2021 года ранее судимые мужчины совершили хищение четырех автомобилей в городе Долгопрудный и городах и поселках Тверской области.

— Одна из похищенных иномарок была обнаружена. На ней были установлены подложные государственные регистрационные знаки. У задержанных изъяты мобильные телефоны, генератор радиопомех и подавления GSM-сигнала, — добавила Волк.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела статье «Кража» и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Продолжаются мероприятия, направленные на выявление дополнительной информации, а также розыск остальных похищенных машин.

Еще одна кража произошла в подмосковном Серпухове. Двое мужчин похитили более 1,5 тысячи пачек сигарет со склада.

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