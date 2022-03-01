Астрологи назвали даты рождения людей, для которых 2022 год будет особенно тяжелым

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Астролог Алла Новокрещенова и нумеролог Таша Ункель назвали даты рождения людей, которые рискуют столкнуться с большими сложностями в год Голубого Водяного Тигра.

Так, наиболее неблагоприятным наступивший год станет для рожденных под знаками Быка, Обезьяны и Змеи.

Нумеролог предупредила, что опасность года обусловлена большим количеством двоек в числе. Они символизируют неопределенность и эмоциональные качели. Число 2022 года — шестерка, которой покровительствует Венера. Эта планета благоволит далеко не всем.

— Этот год подойдет больше для творчества, чем для создания семьи, — пояснила Таша Ункель.

По ее словам, больше всего стоит опасаться людям, рожденным в даты с большим количеством двоек: 20 и 22 февраля 2022 года.

Однако агрессивный год Тигра обещает стать для некоторых благоприятным периодом. К таковым Ункель отнесла людей, рожденных под знаками Тигра, Собаки и Лошади, сообщает телеканал 360.

До этого специалист по восточной астрологии и духовный коуч Светлана Угарова назвала годы рождения людей, которых в году Тигра, вступившем в силу в феврале, ждет подъем в плане финансов.