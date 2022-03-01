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Дмитрия Волкострелова уволили с поста худрука Центра имени Мейерхольда

Анастасия Колоскова

Общество
Дмитрия Волкострелова уволили с поста худрука Центра имени Мейерхольда
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Дмитрия Волкострелова уволили с поста художественного руководителя Центра имени В. С. Мейерхольда. Об этом во вторник, 1 марта, сообщили в центре.

— Да. Его уволили, — подтвердили в театре ТАСС.

Причина этого кадрового решения не называется.

По словам сотрудницы театра, о том, кто будет назначен на эту должность, станет известно завтра.

До этого спикер Государственной думы Вячеслав Володин порекомендовал деятелям культуры, которые почитают «зарубежные подходы и стандарты», определиться со своей позицией по поводу военной спецоперации на Украине «до понедельника». Он отметил, что в связи с обстановкой каждый россиянин должен решить для себя: либо все граждане объединятся вокруг страны, либо превратятся в разобщенные группы.

Также Володин прокомментировал отстранение Валерия Гергиева от должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра. По словам спикера Госдумы, «великого мастера» уволили из-за того, что он не «предал свою страну», а также не «поддержал НАТО и неонацистов».

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