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«Определитесь до понедельника»: Володин обратился к несогласным со спецоперацией артистам

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
«Определитесь до понедельника»: Володин обратился к несогласным со спецоперацией артистам
Фото: Пресс-служба Госдумы

Деятели культуры, которые почитают «зарубежные подходы и стандарты», должны определиться со своей позицией по поводу военной спецоперации на Украине «до понедельника». Такое мнение выразил спикер Государственной думы Вячеслав Володин во вторник, 1 марта.

Он отметил, что в связи с обстановкой каждый россиянин должен решить для себя — либо все граждане объединятся вокруг страны, либо превратятся в разобщенные группы.

— В этой связи всем почитателям зарубежных подходов и стандартов — худрукам, режиссерам, актерам и актрисам, представителям шоу-бизнеса, работающим в России, — правильно было бы определиться с четкой позицией до понедельника, — заявил политик.

Также Володин прокомментировал отстранение Валерия Гергиева от должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра. По словам спикера Госдумы, «великого мастера» уволили из-за того, что он не «предал свою страну», а также не «поддержал НАТО и неонацистов».

— Совершенно очевидно: Валерий Гергиев не мог предать свою страну, ребят, которые борются сейчас против бандеровцев, приносят мир и свободу братскому народу Украины, — заключил он в Telegram-канале.

27 февраля Володин заявил, что специальная военная операция России является единственной возможностью для установления мира и предотвращения крупномасштабной войны.

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